Россия и США достигли соглашения по Сирии, — Госдеп

США и Россия достигли договоренности по карте линии соприкосновения конфликтующих сторон на юго-западе Сирии, сообщил высокопоставленный представитель Госдепа США.

По его словам, одним из важных элементов достигнутого соглашения является то, что РФ и США «смогли достичь соглашения по карте линии соприкосновения» конфликтующих сторон на юго-западе Сирии.

Он отметил, что стороны должны будут предпринять также дополнительные меры, чтобы укрепить это перемирие.

«Эти шаги будут включать дополнительное размещение наблюдателей в области», — сказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр.

Как отметил министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

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