Россия и США договорились о режиме прекращения огня на юге Сирии с 9 июля

Россия и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. Как заявил после первых личных переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа глава МИД РФ Сергей Лавров, согласован меморандум о создании зоны деэскалации в районах Дераа, Кунейтра и Эс-Сувейда.

«В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 (часов) пополудни по дамасскому времени с 9 июля. Меморандум согласован в столице Иордании Аммане, где завершили работу эксперты России, США и Иордании», — сказал Лавров, передает РИА Новости.

Москва и Вашингтон взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня с теми группировками, которые там находятся. Кроме того, в этом районе беспечен гуманитарный доступ. При этом, по словам Лаврова, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

«На первых порах безопасность вокруг зоны деэскалации будет обеспечиваться с использованием сил и средств российской военной полиции, при координации с американцами и иорданцами», — добавил министр.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что эта договоренность свидетельствует о способности двух стран сотрудничать в вопросе урегулирования кризиса в Сирии. «Мы приложим все усилия для урегулирования конфликта в этой стране», — добавил Тиллерсон.

Как сообщало EADaily, накануне командование сирийской армии заявило о продлении перемирия в провинциях Дераа, Кунейтра и Сувейда до 8 июля включительно. «Режим прекращения огня в южных провинциях Дераа, Кунейтра, Сувейда (устанавливается) до конца 8 июля. В случае провокации будет нанесен адекватный ответ», — говорилось в заявлении.