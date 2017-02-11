Россия и Словения в ближайшее время продлят контракт по газу

Словенская компания Geoplin и Газпром достигли соглашения и намерены продлить контракт по поставкам российского газа в Словению в ближайшие недели, для этого нужно договориться о «ряде нюансов», сообщил РИА Новости заместитель премьер-министра Словении и министр сельского хозяйства Деян Зидан (Dejan Zidan).

Ожидалось, что Geoplin и Газпром подпишут контракт по расширению поставок на 2018–2022 годы во время пятничного визита в Москву президента Словении Борута Пахора.

«Мы получили информацию от обеих сторон о том, что все основные соглашения были достигнуты. Осталось договориться о еще нескольких нюансах. Они будут решены в течение ближайших недель, и контракт будет подписан», — сказал Зидан.

По его словам, обе стороны решили «не форсировать события», так как знают, что соглашение будет подписано в любом случае.

«Обе компании, так же как Словения и Россия в целом, отмечают, что сотрудничество развивается хорошо и это сотрудничество имеет целью благополучие народов России и Словении», — добавил Зидан.

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