Россия и Русские

http://gubanov-leonid.livejournal.com/73574.html

11 ноября 2016 г. на пленарном заседании Госдумы от имени КПРФ выступил депутат и кинорежиссер Владимир Бортко. Он поднял значимые вопросы об отсутствии у русских правосубъектности и государственности. Каково место русского народа в конституционно-правовой системе РФ?

В модели, заданной Конституцией и законами РФ, русского народа нет: государство РФ отказывает русскому народу в правовой субъектности, русская национальная идентичность находится вне конституционно-правового поля РФ.

Русский Народ обезличен до такой степени, что не обозначен юридически нигде и никак. Сейчас этого Народа нет в действующей конституции РФ, что является Геноцидом Русского Народа.

С юридической точки зрения в России не существует Русского Государствообразующего Народа. В действующей конституции РФ есть 21 Субъект РФ со своими Конституциями. То есть, 21 Народ России пользуется благами как по своим конституциям, так и по конституции Российской Федерации.

Так не пора ли России стать не федеральным, а унитарным Государством, во главе с Русским Государствообразующим Народом, без политических партий, без какого-либо национально-территориального деления, например, Казанская, Уфимская и другие области… Не пора ли сделать деприватизацию недр, водного и воздушных пространств, земли, всех отраслей экономики России и так далее и передать всё это в руки Народа России?

В конституции Татарстана, прямо говорится о татарском народе как государствообразующем. Открываем Конституцию Татарстана и читаем: «Настоящая Конституция, выражая волю многонационального народа Республики Татарстан и татарского народа…»

В Конституции чеченского государства, правда, нет фразы «чеченский народ», но упомянут чеченский язык в качестве государственного. Глава Чечни возглавляет Всемирный конгресс чеченского народа, 9 января в Чечне является официальной датой Дня восстановления государственности чеченского народа. То есть Чечня — чеченское национальное государство.

У Русского Государствообразующего Народа в настоящее время нет своего государства, в то время как у чечен, башкир и татар — есть, Российская Федерация признает их и заключает с ними договора и соглашения.

Кстати, некоторые соглашения, которые РФ заключает с государствами бывшего СССР, — принимаются вне интересов русского народа.

Пример. После выхода из состава СССР и изгнания русского населения Таджикистан погрузился в тотальную нищету и разруху, но его население продолжает увеличиваться. Чтобы остаться у власти, властям Таджикистана нужно куда-то пристроить лишнее население. А властям РФ нужны низкооплачиваемые рабочие. РФ и Таджикистан договариваются между собой, что РФ будет принимать у себя излишки таджиков и заменять ими русское население. Такая политика официально называется замещающей миграцией. Все довольны, кроме русских, которых никто не спрашивал.

Степан Степанович Сулакшин — генеральный директор Центра научной политической мысли и идеологии, д.полит.н., д.физ.-мат.н., профессор, в своей статье «О Послании Президента по-существу» от 02 12.2016 г.

http://rusrand.ru/analytics/o-poslanii-prezidenta-po-suschestvu пишет следующее. «Демографическая картина ему (Президенту – Л.Г.) тоже написана неправильная, неверная, потому что естественного прироста практически нет: в 2015 году — плюс 0,22%, в 2016 году — плюс 0,0008%, то есть прирост нулевой. Но ситуация хуже, потому что основной, русский, этнос — 80% в структуре населения страны — продолжает вымирать. Можно порадоваться за народы наших республик, но русский этнос продолжает вымирать». Вот ещё цитата С.Сулакшина «Похоже, что фактически страна на уровне президента не управляется. То, что мы видим — некая импровизация, вздорные и опасные идеи, их нельзя назвать системным, обдуманным, стратегичным, основанным на некой платформе развития управлением страны».

«Россия тысячу лет живёт в условиях оккупации. Тысячу лет России живёт под знаком трёх импортных доктрин: христианства, марксизма-ленинизма, либерального рыночного капитализма. Все они составляют единую паразитарную сионскую цивилизацию.

На протяжении последнего тысячелетия все эти три доктрины, которые объявлялись государственными «скрепами» России, были выгодны только паразитарным правящим элитам, обслуживали их, а не народ, и в результате сделали нашу страну государством-банкротом c разрушенной экономикой и деградировавшим населением. Это были не скрепы – удавки русского народа, разрушавшие естественный менталитет, национальный образ жизни, русскую культуру, исторические корни». (http://krasvremya.ru/kto-pridyot-novaya-vlast-dlya-novoj-rossii/)

«Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации – русский народ, русская культура» — вот как высказался В.В. Путин в Независимой газете 23.01.2012 г. «Владимир Путин. Россия: национальный вопрос». И ещё:

«Никто не имеет права ставить национальные и религиозные особенности выше законов государства. Однако при этом сами законы государства должны учитывать национальные и религиозные особенности». Однако это не помешало власть предержащим России запретить историческую и духовную сокровищницу Русского Народа – Славяно-Арийские Веды, а Лидеров Родной Ведической Веры подвергнуть судебным преследованиям и тюрьмой…

Смешно и обидно определение Русского Народа Владимиром Владимировичем Путиным, как какой-то скрепы, строительного материала…

Но, В.В. Путин категорически против наделения Русского Государствообразующего Народа правом субъекта Федерации в действующей конституции Р.Ф. – нельзя, так как это будет ущемлять права других народов России!

Много «чудес» совершил В.В. Путин! Но, пожалуй, одним из главных его «творений» является строительство «Ельцин-Центра» как памятник ельцинизму. Да, действительно, в условиях, когда консолидация так необходима, в Екатеринбурге открывается «Ельцин‑центр», возводится памятник человеку, который является яблоком раздора для российского общества. Большинство россиян считает Ельцина фигурой русской катастрофы, синонимом зла. На открытие этого дорогостоящего дворца, пантеона, в этот хрустальный гроб ельцинизма съехалось огромное количество либералов — тех, кто когда-то разрушал Советский Союз и устанавливал здесь протекторат Америки. Приехали и те, кто сегодня именуется «пятой колонной» и «национал-предателями», те люди, которые ненавидят сегодняшнее государство российское. Они получили доступ к микрофонам, праздновали и ликовали. На открытие приехали Путин и Медведев. И Путин встречался с теми, кто его ненавидит, кто желает России поражения. Само по себе открытие такого центра — событие трагическое и необъяснимое. Цель этого центра — реабилитировать в сознании русского народа 90-е годы, назвать их великими годами русской истории. Против создания этого Центра выступил даже такой одиозный деятель, как Н. Михалков. «В Екатеринбурге существует центр, в котором осуществляют ежедневные инъекции разрушения самосознания людей, — заявил Михалков на слушаниях в Совете Федерации. — Реализуется мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история России».http://tass.ru/obschestvo/3863882 .

Теперь, господин В.В. Путин пошёл ещё дальше: он предлагает создать Российскую Нацию (прошу обратить внимание – не Русскую Нацию, а Российскую Нацию!) Это ведёт к усилению Геноцида Русского Народа! А ведь Геноцид — является преступлением по определению ООН.

В СССР пытались «вырастить» «советский народ» — затея с треском провалилась. Так же провалится и путинская затея по «выращиванию» «российской нации»!

В России сейчас построен КОКР – Колониальный Олигархический (еврейско-олигархический) Капитализм России. Впервые в истории России такое название существующему государственному устройству дал писатель, историк, философ Роман Ключник (Роман Тадэушевич Черешкевич) в своей книге «Десталинизация от У. Черчилля до Д. Медведева», С-Петербург, 2011 год.

http://www.sovsekretno.ru/duels/id/34/

«Можно уважительно относиться к религии, но сегодня в России церковь – это не религиозный институт, а то ли государственная, то ли бизнес-структура. Нужны были деньги – РПЦ занималась торговлей беспошлинным табаком и алкоголем, нужно принятие каких-то законов – патриарх идет к президенту, нужен «священный огонь» из Иерусалима – посылают самолет, оплаченный госкомпанией». Да, РПЦ в России – это государственная бизнес-структура, что подтверждают и государственные зарплаты, и пенсии, и бесплатное мед. обслуживание по медицинской страховке как священников, так и клира.

На что живут священники 5 мая 2013 года

http://news.rambler.ru/money/18925285/

Каждый священник РПЦ получает зарплату, имеет право на пенсию и медицинскую страховку… У священников, как и у светских людей, есть трудовая книжка, где записана его должность – «настоятель» или «клирик», есть номер в пенсионном фонде и медицинская страховка…

Наши «батюшки» тоже грешны всем, чем грешна и их паства… Тут и гомосексуализм, и педофилия, и ДТП…

У меня в руках книга епископа РПЦ Митрофана (Баданина), правящего архиеререя Североморской епархии (Кольский полуостров), «Правда о русском мате», С-Петербург, «Библиополис», 2015 год.

Он пишет следующее. «Древние корни мата». Русский матерный язык есть наследие языческих верований, как славянских, так и индоевропейских. Во времена магических цивилизаций древности главной задачей выживания в тех условиях являлось привлечение на свою сторону энергий тёмных сил — падших ангелов или бесов, которых было принято называть «богами». Этим мрачным тварям строились величественные храмы и давались учтивые имена: Аполлон, Артемида, Перун, Велес, Осирис, Анубис, Ваал… В общем, «легион имя мне, потому, что нас много» (Мк.5,9). Каждый стремился ублажить этих «богов» жертвоприношениями и заручиться их помощью в различных непростых жизненных ситуациях…

Те словосочетания, которые сейчас сохранились под названием «матерщина» использовались в этих обрядах и ритуалах как магические заклинания, как проверенное средство привлечения «нечистых духов». Конец цитирования епископа РПЦ Митрофана (Баданина).

Что тут можно сказать. Поп РПЦ Митрофан действительно выглядит «митрофанушкой», смешивая богов древней Греции (Аполлон, Артемида) с Богами Русов (Перун, Велес), подавая читателю сведения, что это боги тёмных сил, «твари». Поп РПЦ Митрофан показывает своё полнейшее незнание древней истории Славян, не знаком с Ведической литературой… Его книга – поповский бред с целью обгадить нашу Родную Ведическую Веру.

Другой пример. Вот что пишет по поводу мата полу-православненькая газета «Русский вестник» от 04.10.2015г. в статье «Сквернословие – опасная угроза здоровью населения»: «Известно, что матерные слова являются наследием древних языческих ритуалов, совершаемых заклинателями для наведения порчи на человека и его род, поэтому эти скверные слова связаны с детородными органами и процессом воспроизводства…»Таким образом, газета «Русский Вестник» утверждает, что мат «изобрели» язычники… Читайте по ссылке:

(http://www.rv.ru/content.php3?id=11235).

По этим и многим другим причинам, Русский Народ перестал верить РПЦ, которая значительно утратила свой рейтинг в обществе.

Единственно, что может спасти Русский Народ и Россию – это возвращение к нашей Родной Ведической Вере, начало которой уходит в тысячи лет до нашей эры, Копное Право и Государственное устройство в виде Русской Державы, суть которых указана в книге Губанов Л.Г. «Построение Русской Державы на основе Копного Права и Ведической Веры», Рыбинск, 2016 год.

http://via-midgard.info/news/copyright/postroenie-russkoj-derzhavy-na-osnove-kopnogo.htm (текст без корректирования).

Мне не долго осталось жить, поэтому передаю всем Русским мою ежедневную молитву (славление) Родным Богам.

«О наши Светые Светлые Боги, Богини и Стихии! АУМ! Отец наш Род Небесный! Матушка Небесная Богородица Богиня Лада! Дедушка наш Небесный Бог Сварог! Даждь Бог, Ярило, Перун, Велес, Один, Богородица Богиня Макошь, Богородица Богиня Земун, Богиня Жива, Мать сыра Земля, Мать Свята Вода и другие Родные Боги, Богини и Стихии,

Даруйте Нам, Народу Русскому, Земле Русской, Государству Русскому, Мудрых и Достойных Духовных, Военных и Светских Правителей, которые привели бы Народ и Государство Его к Славе, Победе и Процветанию, Укреплению и Утверждению Родной Ведической Веры, Объединению Славянских Народов и Построению Русской Державы!

Леонид Геннадьевич Губанов, 25.12.2016 9:26.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110066/16253/-