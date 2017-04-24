Россия и Китай сверили политику по сирийскому вопросу

Россия и Китай являются важнейшими участниками сирийского урегулирования, хотя играют при этом различные роли. Роль России понятна всем — она бросила открытый вызов Западу в Сирии, пытавшемуся руками спонсируемых им и его региональными союзниками террористов свергнуть правительство Башара Асада.

Москва послала в Сирию ВКС, своих спецназовцев и военных советников, без чего, по всеобщим оценкам, падение Дамаска было вопросом нескольких недель, после чего в Сирии должна была начаться чудовищная резня.

Россия оказывает Сирии не только ценную военную и экспертную поддержку в борьбе с терроризмом, но и в ведении переговорных процессов по мирному урегулированию конфликта, удерживая одновременно другие страны от прямого вмешательства в сирийский конфликт. Последовательно и решительно Москва защищает свои и сирийские национальные интересы в Совбезе ООН, принимая весь огонь на себя.

Участие Китая в сирийском конфликте менее очевидно, но также весьма велико. Дамаск не случайно никогда не забывает упоминать китайцев в числе своих друзей, хотя в Совбезе ООН КНР иногда воздерживается при голосованиях по Сирии, прячась за российской спиной.

Причины этого можно понять: Пекин не хочет лишний раз обострять непростые отношения с Западом, прежде всего с США, из-за опасения повредить своим обширным торговым, экономическим и финансовым интересам. Однако тот удивительный, на первый взгляд, факт, что власти разрушенной войной Сирии не испытывают, несмотря на западные санкции, финансовых проблем и принимают амбициозные бюджеты, вполне объясняет, почему сирийцы постоянно хвалят и китайцев тоже.

Экономическая и финансовая поддержка важна для Дамаска почти в той же степени, как и военная, особенно когда на горизонте замаячила победа в войне против террора. Тем более, что Китаю, ярко выраженной экспортной стране, в каком-то смысле просто некуда девать деньги, которые тем легче инвестировать в будущие политические и экономические дивиденды.

Тем интереснее состоявшийся в Астане обмен мнениями по текущей ситуации и вопросам сирийского урегулирования между министрами иностранных дел России и Китая — Сергеем Лавровым и Ван И в ходе заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Что сказал Лавров

Лавров заявил своему китайскому визави, что блокирование западными странами в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) российского проекта по инциденту с якобы использованным Дамаском «химическим оружием» в сирийской провинции Идлиб похоже на попытку переключиться на старую идею смены режима в Сирии.

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«Вчера наше совместное предложение о том, чтобы эксперты ОЗХО посетили места предполагаемого инцидента с применением химического оружия в Сирии, было без каких-либо внятных объяснений заблокировано западными делегациями.

В этом проявилась полная несостоятельность позиции наших западных коллег, которые, по сути, запрещают ОЗХО направлять своих инспекторов на место инцидента и на тот аэродром, откуда якобы вылетели самолеты со снарядами, снаряженные химическим веществом», — указал Лавров Ван И.

По словам российского министра, «это очень серьезная ситуация, потому что теперь уже очевидно, что лживая информация о том, что химическое оружие было применено сирийским правительством, используется для того, чтобы отойти от выполнения резолюции 2254, которая предусматривает политическое урегулирование с участием всех сирийских сторон, и переключиться на давно вынашиваемую идею смены режима».

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«Мы, я уверен, должны этого не допустить», — заявил Лавров главе МИД КНР. Он напомнил, что все это происходит на фоне вранья из Лондона и Парижа о том, что «их эксперты получили пробы с места инцидента».

Лавров продолжал: «На наши вопросы, адресованные Лондону, Парижу и к ОЗХО, откуда эти пробы взялись, кто их брал, когда их доставили, никакого ответа нет». Глава МИД России выразил убеждение, что ОЗХО будет таким образом «дискредитирована» и что «такие попытки надо пресекать».

Что сказал Ван И

Китайский министр иностранных дел назвал позицию России по поводу провокации с «химатакой» в Идлибе «логичной и обоснованной», заявил о готовности Пекина совместно с Москвой способствовать политическому урегулированию в «горячих точках», в частности, в Сирии и на Корейском полуострове (в последнем случае по понятным причинам именно Китай играет, скорее, ведущую роль, а не Россия).

Ван И напомнил, что накануне в ОЗХО «китайская сторона вместе с Россией сотрудничали», и китайцы голосовали за российский проект. В качестве другого примера внешнеполитического взаимодействия глава МИД КНР отметил, что и в отношении последнего запуска ракеты в КНДР Россия и Китай тоже «вместе отстаивали позиции мирного урегулирования путем диалога на полуострове».

«Мы держали такой твердый курс, несмотря на сложные международные ситуации. Мы готовы вместе с российскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие, прилагать усилия к установлению международной стабильности, урегулировать политическим путем ситуации в горячих точках», — подчеркнул Ван И.

«Я с удовольствием подтверждаю нашу нацеленность на самые тесные контакты в предстоящий период», — заявил в этой связи Лавров, ведь ему нужно будет подготовить с Ван И очередной визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, который уже в следующем месяце будет принимать в Пекине президента России Владимира Путина.

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На фото: Казахстан. Астана. 21 апреля 2017. Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, глава МИД Таджикистана Сироджидин Аслов, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, вице-премьер Государственного совета КНР Ван Ян, глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, глава МИД России Сергей Лавров, глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев и директор исполкома региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев (слева направо) во время церемонии фотографирования перед началом заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Как отреагировали на развитие событий в Сирии другие участники ШОС?

Неудивительно, что в условиях согласия России и Китая в отношении сирийского урегулирования и другие участники ШОС, в который входят также Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан, продемонстрировали полное единство по данной проблеме.

«Все стороны подтвердили необходимость неукоснительного выполнения резолюции СБ ООН 2254 об исключительно мирном урегулировании сирийского кризиса на основе диалога с участием всех без исключения сирийцев, которые сами и должны определять судьбу своей страны», — подтвердил Лавров.

Интересные детали

В ходе дискуссий в Астане Лавров остановился еще на ряде принципиальных моментов сирийского урегулирования.

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Глава МИД России поставил под сомнение дееспособность оппозиционного сирийского Высшего комитета по переговорам (ВКП), который отказывается обсуждать что-либо, в том числе разработку новой Конституции и подготовку к выборам, кроме свержения сирийского режима.

Лавров также усомнился в здравом смысле спонсоров ВКП, указав, что «те, кто напрямую влияют и финансируют этот Высший комитет по переговорам, конечно, должны задуматься о том, что дальше уже идти на поводу у этих оппозиционеров, занимающих деструктивную позицию, просто уже не солидно».

Латышев Сергей, Царьград