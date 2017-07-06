Россия и Китай пытаются удержать США от удара по Северной Корее, — WSJ

США и Россия разошлись во взглядах в Совбезе ООН относительно того, как следует отвечать на ядерную программу Северной Кореи.

Как сообщает The Wall Street Journal, это противостояние заставляет США сомневаться в возможности международного дипломатического решения для разрастающегося кризиса.

После того как Северная Корея провела 4 июля запуск своей первой межконтинентальной баллистической ракеты, американские чиновники направили прямые угрозы применения военной силы.

Постпред США в ООН Никки Хейли предупредила дипломатов, что «осталось очень мало времени» для дипломатических действий, и заявила, что администрация Трампа будет готова применить военную силу, если при помощи репрессивных ограничений не удастся удержать Северную Корею от совершенствования оружия, которое может быть использовано для нападения на США, пишет американское издание.

Главнокомандующий американскими войсками в Южной Корее генерал Винсент Брукс заявил, что США и Южная Корея готовы вступить в войну с Северной Кореей, если такой приказ поступит.

«Сдержанность, которая является выбором, — это всё, что отделяет перемирие от войны, — отметил Брукс. — Мы готовы изменить свой выбор, если поступит такой приказ. Будет серьёзной ошибкой для любого верить в обратное».

Американские чиновники на протяжении многих лет предупреждали, что нападение на Северную Корею повлечёт за собой разрушительный эффект в виде контратаки на Южную Корею и, возможно, Японию.

По мнению аналитиков, военные действия могут принять несколько форм. Самой вероятной из них являются ограниченные воздушные удары по ядерной инфраструктуре или ракетным объектам Северной Кореи.

Менее вероятной формой, но также возможной, может быть нападение на лидера страны.

Однако, как сообщает The Wall Street Journal, Россия и Китай объединились против США и их союзников, заявив, что они категорически против новых санкций или военных действий, и предложили совместный план, призывающий к диалогу и прекращению военных операций и испытаний на Корейском полуострове всеми сторонами, в том числе и США. Россия и Китай, будучи постоянными членами Совбеза ООН, обладают правом вето.

В ответ Хейли заявила, что США будут готовы вынести резолюцию на голосование, даже при отсутствии консенсуса.

«Если вы довольны действиями Северной Кореи, накладывайте вето. Если вы хотите подружиться с Северной Кореей, накладывайте вето», — заявила Никки Хейли, добавив, что, если предложение США не будет принято, «они пойдут своим путём».

Любые открытые военные действия могут быть восприняты Северной Кореей как угроза для существования — и она ответит силой, что может привести к гибели миллионов людей на Корейском полуострове, включая американских военнослужащих, находящихся в Южной Корее, отмечает The Wall Street Journal.

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