Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на пуски ракет

Внешнеполитические ведомства России и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран в Москве приняли совместное заявление по проблемам Корейского полуострова.

В документе стороны подчеркнули, что эскалация военно-политической напряженности в этом регионе чревата возникновением вооруженного конфликта.

Поэтому необходимо, чтобы международное сообщество приняло меры для урегулирования ситуации через переговоры.

МИД России и КНР призвали все вовлеченные государства сохранять сдержанность и отказаться от провокаций и воинственной риторики. При этом ведомства предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений.

Пхеньян во вторник провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Пуск состоялся в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто, в КНДР его объявили успешным.

Правительства Японии и Южной Кореи осудили новое ракетное испытание КНДР. В Токио назвали пуск нарушением резолюций СБ ООН и заявили протест, а южнокорейский президент Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Cовета национальной безопасности. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Южная Корея и Япония не будут дальше мириться с испытаниями Пхеньяна, а Китай предпримет жесткие меры.

Траекторию ракеты отслеживала российская Система предупреждения о ракетном нападении. Как отметили в Минобороны России, ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, после чего упала в центральной части Японского моря.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются заключать мирный договор с КНДР.

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