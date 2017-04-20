Россия и Китай нарастят торговлю до $200 млрд к 2020 г.

Москва и Пекин планируют увеличить объем двусторонней торговли до $200 млрд к 2020 г.

Об этом заявил директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки Министерства экономического развития РФ Евгений Попов.

Таким образом, торговля должна вырасти менее чем за три года почти в 3 раза.

По итогам 2016 г. товарооборот РФ и КНР составил $69,52 млрд, увеличившись на 2,2%.

«В нашей работе ключевым направлением мы видим создание условий для достижения поставленной руководителями двух стран задачи обеспечить товарооборот 200 млрд долларов к 2020 году», — сказал Попов.

Такие планы, в целом, могут быть осуществимы, так как по итогам первого квартала нынешнего года общий объем торговли с Китаем вырос на 30%. Это крайне высокие темпы роста.

При этом планы по такому росту были и раньше. Еще в 2014 г. о цели в $200 млрд стороны договорились, но на фоне кризиса и санкций Запада против России вопрос о достижении этого уровня к 2020 г. больше не поднимался.

При этом ранее стороны хотели достигнуть $100 млрд, и это могло бы случиться пару лет назад, если бы не санкции и общее падение мировой торговли.

Сейчас Россия и Китай очень сильно продвинулись в вопросах интеграции. Поднебесная сейчас является одним из главных торговых партнеров для России, при этом поставляется как сырьевая продукция, так и продукция с высокой добавленной стоимостью. Сильный рост товарооборота в ближайшие годы может быть достигнут в том числе за счет начала поставок нефти по долгосрочному контракту.

Читайте также: Сели в гаагскую лужу — на Украине комментируют позорные итоги международного суда