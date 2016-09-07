Россия и Бахрейн подписали договор о военном сотрудничестве и нефтегазовом партнёрстве
По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа стороны договорились о военном сотрудничестве, расширении взаимодействия в области сжиженного природного газа и укреплении партнерства в целях добычи нефти и газа, подписав соответствующие соглашения.
Было подписано четыре документа. Подписи под ними поставили руководители российских и бахрейнских компаний в присутствии лидеров двух стран.
В частности, было подписано соглашение между правительствами РФ и Королевства об учреждении межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Также правительства двух стран подписали соглашение о военном сотрудничестве.
Руководство компаний Газпром и нефтегазового холдинга Бахрейна «NOGA Холдинг» поставили подписи в меморандуме о взаимопонимании по расширению сотрудничества в области сжиженного природного газа.
Еще один меморандум с «NOGA Холдинг» заключила Росгеология. Он касается укрепления партнерства в области геофизических исследований в целях разведки и добычи нефти и газа.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1473186651
One thought on “Россия и Бахрейн подписали договор о военном сотрудничестве и нефтегазовом партнёрстве”
Военные и прочие пархатые службы, ведь, на равных никогда с неевреевми не сталкивались. А других противников нет. Везде, как выясняется, евреи. Подлые недоразвитые трусливые КРИПТОеврейские твари убирали неевреев втихомолочку отравлениями, убийствами из под тишка и из-за угла, и другими «хитроковарными способами». Теперь среди своих говнюков, находясь в полной безопасности, корчат рожи и мандавошками шлёпаю на военный парадах.
Аналога вонючему евреи и среди насекомых не подберёшь.