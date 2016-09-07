Россия и Бахрейн подписали договор о военном сотрудничестве и нефтегазовом партнёрстве

По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа стороны договорились о военном сотрудничестве, расширении взаимодействия в области сжиженного природного газа и укреплении партнерства в целях добычи нефти и газа, подписав соответствующие соглашения.

Было подписано четыре документа. Подписи под ними поставили руководители российских и бахрейнских компаний в присутствии лидеров двух стран.

В частности, было подписано соглашение между правительствами РФ и Королевства об учреждении межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Также правительства двух стран подписали соглашение о военном сотрудничестве.

Руководство компаний Газпром и нефтегазового холдинга Бахрейна «NOGA Холдинг» поставили подписи в меморандуме о взаимопонимании по расширению сотрудничества в области сжиженного природного газа.

Еще один меморандум с «NOGA Холдинг» заключила Росгеология. Он касается укрепления партнерства в области геофизических исследований в целях разведки и добычи нефти и газа.