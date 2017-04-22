Россия готова поставить Сирии системы ПВО в приоритетном порядке

Россия может поставить Сирии необходимые объемы ПВО в приоритетном порядке, если будет достигнута такая договоренность, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что Дамаск заинтересован в системах ПВО последнего поколения, а переговоры по этому вопросу между министерствами обороны двух стран назвал «частью ежедневных отношений». При этом он отметил, что террористы уничтожили более половины системы ПВО в стране и она нуждается в восстановлении.

«Необходимые объемы (систем ПВО) могут быть поставлены в приоритетном порядке, это не потребует дополнительной нагрузки на оборонную промышленность», — сказал Озеров.

По словам парламентария, в этих поставках, если решение о них будет принятно, «нет ничего сверхординарного, учитывая, что Сирия находится в состоянии войны с террористами и что Россия помогает ей в реализации задачи борьбы с терроризмом».

«Это не будет нарушать норм международного права и Совбеза ООН, системы ПВО являются не наступательным, а оборонительным оружием», — подчеркнул глава комитета.

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