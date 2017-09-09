Россия готова помочь странам, пострадавшим от урагана «Ирма»
МЧС России готово оказать помощь странам Карибского бассейна, пострадавшим от урагана «Ирма», сообщил глава ведомства Владимир Пучков.
«Тем странам, которые пострадали от удара „Ирмы“, наши спасатели, наши высокие технологи и российский чрезвычайный корпус гуманитарного реагирования готовы по заявкам оказать помощь и поддержку в этой сложной ситуации», — сказал он.
Пучков уточнил, что МЧС России уже высказало свои предложения зарубежным коллегам.
В среду ураган «Ирма» обрушился на острова в Карибском море и уже превзошел по своей разрушительной силе бушевавший всю прошлую неделю «Харви». Ураган называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.
Среди стран, которые затронул ураган — США, Пуэрто-Рико, Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504951914