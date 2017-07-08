Россия готова к наступлению: Генштаб ВСУ напуган мотострелковыми дивизиями у границ

Россия развернула у границ Украины три мотострелковых дивизии, предназначенных не для обороны, а для наступательных действий.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Украины — главнокомандующий вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

«Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая поступает на их комплектование, свидетельствует о том, что эти российские дивизии по своей сути являются ударными и предназначены для ведения наступательных действий», — утверждает Муженко.

По его словам, даже в штатном названии указанных дивизий есть понятие «ударные», что отличает их от остальных и подчеркивает особое назначение.

Начальник Генштаба подчеркнул, что даже почетные наименования этих частей направлены на оказание психологического давления.

«Например — 144 Винницкая стрелковая дивизия, которая дислоцируется в Смоленске, в августе 1944 года штурмовала Винницу. 3-я российская дивизия, которая сейчас развернута в Валуйках, во время Второй мировой войны принимала участие в боях за освобождение Донбасса и получила почетное наименование Волновахская. Поэтому даже названия этих частей говорят о возможном направлении действий», — сказал Муженко.

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