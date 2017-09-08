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Россия готова к конкретным шагам по улучшению отношений с США, — посол

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Россия готова к конкретным шагам по улучшению отношений с США, — посол | Русская весна

Россия готова к конкретным шагам по улучшению отношений с США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Я сказал, что жду работы с правительством США в сфере российско-американских взаимных интересов. И я сказал, что касательно российской стороны, мы готовы делать это, мы готовы к конкретным шагам», — сказал Антонов после церемонии вручения верительных грамот президенту США Дональду Трампу.

Антонов прибыл в Вашингтон 31 августа. На этом посту он сменил Сергея Кисляка, который руководил российской дипмиссией в США с 2009 года.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504893363

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