Россия — единственная защитница христиан на Востоке (ВИДЕО)

Протоиерей Андрей Ткачев о защите восточных христиан.

Христос Воскресе! Дорогие братья и сестры, недавно, в связи с пасхальными праздниками, в Министерстве иностранных дел прошел торжественный прием с главами основных исторических религиозных конфессий. Присутствовал Святейший Патриарх Кирилл, министр иностранных дел и многие другие.

На встрече поднимался разговор о том, что Россия сегодня является единственным защитником христиан, живущих на Востоке. Палестина, Сирия, Египет — страны, где сосредоточены библейские места, в которых закрутилась вся история человечества.

Действительно, кроме России, сегодня никто этим не занимается. Россия давным-давно усвоила некое право и священную обязанность, тяжелую обязанность помогать другим людям. Мы вырастали под разговоры о войне в Корее, Вьетнаме, в Афганистане. Мировую историю мы знали по «горячим» точкам. России было не все равно, что там происходит.

Потому что некое есть мессианство в идее российской государственности. Все ее касается. То есть, допустим, Штатов тоже все касается, но с точки зрения наживы, манипуляции мозгами, создания компрадорской прослойки правящего класса. А России — с точки зрения помочь, освободить.

Первая мировая, в общем-то, была развязана благодаря тому, что неравнодушный Государь Николай Второй вмешался за малосильную Сербию, как за единоверный народ. Мы вмешиваемся в самые разные ситуации, которые очень кажутся странными с точки зрения политики. Потому что политика давно стала синонимом цинизма.

Это, в принципе, не так. Любая человеческая деятельность может быть праведной и святой. Например, торговля. Петр Первый считал, что все торговцы — воры, поэтому зарплату им давать нужно маленькую, и так уворуют свое. Но это изначально заложенная погрешность в расчеты. Торговля ведь может быть честная. Ведь есть честные продавцы, есть честные покупатели, есть честные производители. Нельзя сразу клеймить вором всякого человека, занимающегося перемещением материальных ценностей.

Так же и политика. Там есть бесчестие, там есть корысть, там есть обман, там есть скрывание смысла за фразой. Но там есть и благородство, и мужество, и храбрость. Там есть самопожертвование, там есть христианское переживание о слабых сих. В Писании есть такая строчка великая: «Не давай вести обреченных на смерть, на казнь. Спасай обреченных на смерть». Если видишь, когда человека ведут на смерть, сделай все, чтобы эта процессия остановилась.

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И действительно мы-то с вами сидим по хатам и смотрим телевизор. А людей ведут на смерть ежедневно. Теракты, обстрелы, лишение элементарных необходимых нужд. Это Донбасс, это Сирия, там другие точки, регионы мира. Значит, простые люди, которые вообще не понимают, что с ними происходит, попадают под тяжкий молот огромных скорбей, которые куются где-то там наверху, туда, куда не добираются простые руки.

И вот Россия занимается всем этим. Иногда успешно, иногда не очень. Но занимается. И это оправдывает наше имя христианской цивилизации, и оправдывает имя Русского мира, как мира православия. Pax Russica — это то, что пришло на место Pax Romana. Третий Рим, и четвертому не быть.

Куда ни дергайся, а формула правильная. Христос Воскресе. Будьте счастливы. И даже в политических новостях находите евангельские зерна.

Протоиерей Андрей Ткачев, Царьград