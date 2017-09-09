Россия боится, что войска Донбасса пойдут на Ростов, — украинский политик

Россия боится, что Армии ДНР и ЛНР могут «повернуть штыки» и вторгнуться на ее территорию.

Такое, мягко говоря, неординарное заявление сделал заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Юрий Гримчак.

«Я почему вспомнил о Гиви и Мотороле? Потому что эти медийные персонажи были, пусть и нарисованными, но личностями. И они могли, когда россияне уйдут, сесть в российские танки, взять российский боекомплект — и пойти на Ростов. И, учитывая их большую «раскрученность» именно в Российской Федерации, не факт, что те российские войска, которые стоят сейчас под нашей границей, не перешли бы на сторону этих ребят», — сказал он в интервью одному из украинских СМИ.

В пользу этой безумной теории, по словам Гримчака, свидетельствует и строительство укреплений на границе России и Донбасса.

«А когда еще читаешь, что россияне начали на границе с Украиной строить укрепления, приходишь к выводу, что, скорее всего, они готовятся не наступать, а останавливать этих всех придурков из ОРДЛО», — добавил потерявший связь с реальностью замминистра.

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