Российскую военную базу в Южной Осетии подняли по тревоге для проверки боеготовности, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

«Более двух тысяч военнослужащих и более одной тысячи единиц вооружения и военной техники Российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Южной Осетии, были подняты по тревоге приказом командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в рамках проверки боевой готовности. Военная база получила задачу выдвинуться в указанный район на полигон Дзарцеми в Южной Осетии в составе механизированных колонн», — сказал он.

Отмечается, что по прибытии в назначенный район будут проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки, в том числе огневой, тактической, специальной, вождению боевых машин. В ходе проверки военные проведут стрельбы из боевых машин пехоты БМП-2, гранатометов и стрелкового оружия.

Согласно сообщению, внимание на учениях уделяется вопросам профнавыков и совершенствования слаженности военных при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений и фортификационном оборудовании позиций.

Читайте также: Танковый «Снайпер» против ИГИЛ: Т-72Б3 впервые применили управляемые ракеты в Сирии (ВИДЕО, ФОТО 18+)