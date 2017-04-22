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Российское Монако: председатель Ялтинского форума рассказал о будущем Крыма

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Российское Монако: председатель Ялтинского форума рассказал о будущем Крыма | Русская весна

Крым через несколько лет имеет шансы превратиться в своего рода российское Монако, считает председатель правления Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров.

По его словам, в Крыму за последние три года создан комфортный инвестиционный климат, а также свободная экономическая зона с уникальными для России условиями.

«Через несколько лет мы будем свидетелями тому, что российский Крым — это в общем-то российское Монако, будет еще очередь из инвесторов», — сказал Назаров журналистам.

Третий Ялтинский международный экономический форум прошел на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем приняли участие более двух тысяч человек, в том числе 220 иностранцев из 46 стран мира. На полях форума были подписаны более 30 контрактов на общую сумму свыше ста миллиардов рублей.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492871252

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