Российско-китайский стратегический союз — угроза свободному миру, — минобороны Польши

Министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил Россию и Китай в том, что их стратегический союз «угрожает свободному миру». Таким образом польский министр оценил российско-китайские военные учения на Балтике.

«В течение многих последних лет Россия и Китай старались скрывать стратегический союз, который их объединяет. Старались создать впечатление, что такого союза нет. Показывали видимость конфликта между собой, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение Запада и даже некоторых руководителей», — заявил Мачеревич в интервью Польскому телевидению.

Он уверен, что Россия и Китай «сегодня признали, что ситуация с их точки зрения настолько напряженная, что нужно снять их камуфляж, что нужно угрожать свободному миру тем, что люди, понимающие реальность, знают давно».

«В действительности, Россию и Китай объединяет прочный стратегический союз», — заключил польский министр.

Отряд кораблей ВМС Китая будет участвовать в российско-китайских морских учениях на Балтике, Охотском и Японском морях «Морское взаимодействие — 2017».

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