Российских бюджетников и пенсионеров переводят на карты «Мир»

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на платежные карты «Мир».

Согласно закону, все банки должны обеспечить прием национальных платежных инструментов до 1 июля.

Кроме того, с 1 июля кредитные организации должны будут выдавать бюджетникам, которые обратяться за открытием нового счета, только карты «Мир».

«Мир» — российская национальная платежная система. Ее оператором является национальная система платежных карт (НСПК), которая была создана летом 2014 года, когда российские банки из-за санкций со стороны США столкнулись с проблемами при работе с Visa и Mastercard.

Что со старыми

Действующие бюджетники должны перейти на карту «Мир» до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут обменять действующие карты после истечения срока их действия, но не позже 1 июля 2020-го.

В среду вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что банки будут обменивать карты бесплатно.

«Когда закончится срок действия текущей карты, не важно, какой она платежной системы, ее просто заменят на карту „Мир”. И сделают это, еще раз подчеркну, бесплатно», — приводила слова Неверова пресс-служба фракции «Единая Россия».

Коммерческие организации с годовым оборотом от 40 миллионов рублей должны до 1 октября 2017 года установить терминалы, позволяющие оплатить товары и услуги с помощью карт «Мир».

Эти правила не распространяются на предпринимателей, чья годовая выручка не превышает 40 миллионов. Власти также освободили от обязанности приобретать терминалы бизнесменов, которые работают в местах, где нет сотовой связи или коллективного доступа в интернет.

Согласно закону, требования об обязательном переходе на карты «Мир» не будут касаться «разовых» перечислений: налоговых вычетов по НДФЛ, выплат в наличной форме, единовременных выплат и так далее.

Под действие новых правил также не попадут люди, которые имеют постоянное место жительства за рубежом, а также дипломаты.

НСПК и платежные системы

В законе также содержатся критерии, по которым платежные системы будут относиться к системно и социально значимым. Депутаты также снизили срок, в который операторы должны уведомить Центробанк о росте или введении новых тарифов, до 30 дней (сейчас — 120 дней).

Кроме того, в перечень участников национальной системы платежных карт вошли иностранные банки и международные финансовые учреждения. Это должно обеспечить расширение сети приема карт «Мир» и возможность их эмиссии за рубежом.

Документ уточняет, что доля участия ЦБ в операторе НСПК не может быть ниже уровня в 50% плюс одна голосующая акция. При этом частные лица и компании не смогут покупать более более пяти процентов акций оператора НСПК (сейчас «потолок» составляет 10 процентов).

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