Российский «Терминатор» прошел боевые испытания в Сирии

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) была опробована в боевых условиях в Сирии, сообщил в субботу на пресс-конференции в рамках фестиваля «Уралтанк» генеральный директор — главный конструктор АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов.

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«БМПТ была опробована в боевых условиях в Сирии, не было оснований транспортировать ее туда для участия в парадах, она участвовала в боях против ИГИЛ*. Получены определенные результаты. Для министерства обороны это полезная информация, в том числе данные испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме «Армия-2017», — сказал Терников.

Он добавил, что в рамках данного контракта также идет речь о модернизации танков Т-72 и Т-90 до уровня Т-72Б3 и Т-90 М.

Ранее начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко заявил, что в этом году на вооружение ВС России будет принята отечественная машина принципиально нового класса — боевая машина поддержки танков (БМПТ) типа «Терминатор».

По его словам, к «Терминатору» проявили интерес «уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия».

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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.