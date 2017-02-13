Российский спецназ прибыл под Пальмиру для подготовки наступления на ИГИЛ

Российские Силы специальных операций переброшены из провинции Латакия на восток Хомса, передают арабские СМИ.

Две большие колонны Армии Сирии и российский спецназ прибыли западнее Пальмиры в пустынные районы провинции Хомс.

Общая численность вновь прибывших подразделений — свыше 1000 человек. В обязанности офицеров спецназа Минобороны России входит консультирование командиров Сирийский войск, для проведения масштабного наступления в районе газовых месторождений Хаян, сообщает арабское агентство AMN.

Как сообщалось, неделю назад правительственные войска, во главе с «Группой Шахина» из спецназа «Тигры», уже захватывали этот регион, но вскоре были вынуждены отступить на исходные позиции после контрудара террористов «ИГИЛ»*, осуществленного с участием смертников.

Озлобленные поражением боевики тогда взорвали газодобывающие сооружения, лишив тепла миллионы сирийцев.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.