Российский робот неожиданно спас ребенка (ВИДЕО)

Автономный робот Promobot v.3 неожиданно спас ребенка в Пермском политехническом университете. Девочка чуть не обрушила на себя стеллаж с тяжелым оборудованием, но оказавшийся рядом робот удержал стеллаж.

Инцидент произошел 4 июля во время церемонии награждения выпускников. Promobot был приглашен для торжественного слова и дожидался начала мероприятия в коридоре, рядом с техническим оборудованием.

В какой-то момент за ограничительную ленту забежала девочка, которая решила забраться на стеллаж с оборудованием.

При этом робот начал двигаться к девочке, как только она полезла наверх, поэтому в момент опасности оказался рядом. Когда стеллаж под весом ребенка начал наклоняться, Promobot выставил вперед руку и удержал шкаф.

В результате никто не пострадал, девочка убежала. Вскоре нашлись ее родители, которые пришли на выпускной.

«В момент, когда робот увидел девочку, у него был включен режим зеркала. Он позволяет ему повторять движения человека, находящегося в поле зрения. Так и получилось. Ребенок начал двигаться к стеллажу, робот двинулся в том же направлении. Ребенок начал поднимать руки, чтобы залезть на стеллаж, робот тоже начал поднимать руки.

Мы рады, что Promobot оказался там в этот момент, иначе последствия могли быть плачевными для ребенка. Именно для того, чтобы улучшать жизнь людей, мы и создаём наших роботов», — отметил директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Пермская компания Promobot производит автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы. В настоящее время несколько сотен роботов Promobot уже работают в США, Китае, Казахстане, Ирландии, Великобритании, Испании, Чили и в других странах по всему миру. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес и музейных гидов.

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