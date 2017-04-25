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Российский рэпер Баста попал на «Миротворец» (тематическое ВИДЕО)

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Российский рэпер Баста попал на «Миротворец» (тематическое ВИДЕО) | Русская весна

Украинские «патриоты» внесли в базу скандального ресурса «Миротворец» данные одного из самых известных российских рэп-исполнителей Василия Вакуленко, больше известного как Баста.

Блюстители украинской государственности обвиняют его в «незаконном пересечении границы», имея в виду выступление в Крыму.

Отметим, что в июне Баста планирует выступить в Киеве и Одессе.

В то же время вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что исполнителю могут запретить выступать на территории Незалежной.

«Убежден, что российский рэпер Баста так же не выступит в Киеве, как и другие российские певцы и актеры, выступавшие в оккупированном Крыму», — написал Кириленко на своей странице в соцсети.

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Российский рэпер Баста попал на «Миротворец» (тематическое ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493128470

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