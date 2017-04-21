Российский ПАК ФА признан лучшим истребителем в мире (ВИДЕО)

На 10 позиции авторы исследования с портала Global Conflict расположили основную боевую машину ВВС США и НАТО — легкий одномоторный истребитель F-16. Выше шведский Gripen c треугольным крылом и МиГ-35 с наисовременнейшим оружием.

Американцы F-35 и F-22 заняли седьмое и второе места. Третье и четвертое достались машинам Сухого. Су-35 в Америке считают «смертельно опасным» при встрече с большинством самолетов НАТО.

Тяжелый сверхманевренный истребитель хорошо оснащен как для поиска целей, так и для боя с ними. Су-30МКИ может работать и командной машиной — его радар способен подсвечивать цели для истребителей группы. Обе машины Сухого отличаются хорошей скоростью и завидной дальностью полета.

Пятая и шестая позиции отданы французскому Dassault Rafale и многофункциональному евроистребителю Typhoon. А первое место присудили ПАК ФА — технологии пятого поколения в нем сочетаются с лучшими качествами истребителей Сухого: высокой скоростью и дальностью полета, мощными двигателями и отличными маневренными характеристиками.

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