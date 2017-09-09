Российский IT-рывок: от утюгов 90-х годов к «промышленному интернету вещей»
— Почему интернет вещей? Потому что интернет вещей, — объяснил Кузяев, — через 10 лет будет больше, чем интернет людей, включая мобильную связь, включая телевидение, включая широкополосный доступ. Только через 5 лет интернет вещей, рынок интернета вещей будет уже 800 миллиардов рублей. Это в 40 раз больше, чем сегодня. То есть ожидается стремительный рост.
— Не поверите, Владимир Владимирович, первое, что пожелали наши клиенты, — заметил Кузяев, — они сказали: «Подключите утюг к интернету». Потому что люди хотят знать, выключен утюг у них дома или не выключен? А если не выключен, они хотят дистанционно иметь возможность его отключить.
— Что касается интернета вещей, — сказал Владимир Путин. — Утюг — это очень хорошо. Надеюсь, к криминалу 90-х годов не имеет никакого отношения. Но ещё важнее промышленный интернет вещей. Вот это, действительно, чрезвычайно важно. Это не просто интернет вещей в промышленности, это создание вообще новой промышленности, абсолютно новой.
— Не нужно, — предупредил Владимир Путин, — предлагать просто какие-то там железо, IBM, программное обеспечение или еще там откуда-то, из-за бугра. Некоторые вещи государство не сможет взять. Не потому, что хочет создать проблемы, а потому что слишком много рисков. Вы имейте, пожалуйста, это в виду.
По материалам: http://publizist.ru/blogs/109998/20192/it-9