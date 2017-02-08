Российский императорский дом: Фильм «Матильда» недостоверен и кощунственен

Еще не вышедший в прокат фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» — исторически недостоверен и во многом кощунственен. Об этом заявил Директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов.

«На наш взгляд, этот фильм не является высокохудожественным произведением, исторически неправдоподобен и в большой части кощунственен. Возможно, на такую реакцию и рассчитывали создатели фильма. Этот фильм получит соответствующую оценку зрителей, никакой славной судьбы у него не будет, и он будет забыт очень быстро», — сказал Закатов в интервью телеканалу RT.

При этом он подчеркнул, что «запрещать такие фильмы нет смысла, поскольку это создаст им лишнюю рекламу и привлечет дополнительное внимание». По мнению Закатова, кадров из трейлера и других показанных фрагментов фильма достаточно, чтобы говорить о его исторической неточности.

Фильм рассказывает о романе будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской и, как ожидается, выйдет в свет осенью 2017 года. Выходу фильма предшествовал громкий скандал и истеричная реакция в соцсетях. В частности, организация «Христианское государство — Святая Русь» направила в кинотеатры письма с призывом не допустить показа фильма. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных на создание «Матильды».

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель также направил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь», а также оградить коллектив создателей фильма и работников прокатных организаций от распространения «клеветнических измышлений».

Сегодня на скандал вынужден был отреагировать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера «Матильды» недопустимы, а организация «Христианское государство — Святая Русь» в Минюсте РФ даже не зарегистрирована.