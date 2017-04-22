Российский Центр провел гуманитарные акции в трех сирийских провинциях

В течение минувших суток российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо, Деръа и Эс-Сувейда. Об этом в субботу 22 апреля сообщает Интерфакс.

Так, в городе Алеппо в районах Аз Захра, Аль-Катрджи, Баб Насрин, Хайдария и Мухаммед Бейк жителям передано 2,5 тыс. порций горячей еды, 150 продуктовых наборов и 1,8 тонны хлеба, сообщили «Интерфаксу» в Центре по примирению. «Жителям населенного пункта Изра провинции Деръа передано 500 продуктовых наборов. Жителям населенного пункта Канават провинции Эс-Сувейда передано 350 продуктовых наборов», — говорится в гуманитарном бюллетене Центра.

Там отмечено, что за сутки гуманитарную помощь получили 3,5 тыс. жителей, а общая масса переданных населению грузов составила 6,1 тонны.

Кроме этого, «российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-Эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН», говорится в бюллетене.