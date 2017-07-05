Российские Ту-95 нанесли удар по ДАИШ новейшими ракетами Х-101
Сегодня, 5 июля, стратегические ракетоносцы Ту-95мс, взлетевшие с аэродрома Энгельс, нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ ДАИШ, терористическая группировка, запрещена в РФ — прим. EADaily ) в Сирии на границе провинций Хама и Хомс. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Перед этим бомбардировщики совершили перелет с дозаправкой в воздухе. В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля. Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1000 км.
Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30см, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
Х-101 — новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей — до 4500 км. Данный тип ракет может быть снаряжён ядерной боевой частью, уточнили в Минобороны РФ.
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По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/05/rossiyskie-tu-95-nanesli-udar-po-daish-noveyshimi-raketami-h-101