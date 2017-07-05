Российские Ту-95 нанесли удар по ДАИШ новейшими ракетами Х-101

Сегодня, 5 июля, стратегические ракетоносцы Ту-95мс, взлетевшие с аэродрома Энгельс, нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ ДАИШ, терористическая группировка, запрещена в РФ — прим. EADaily ) в Сирии на границе провинций Хама и Хомс. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Перед этим бомбардировщики совершили перелет с дозаправкой в воздухе. В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля. Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1000 км.

Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30см, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Х-101 — новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей — до 4500 км. Данный тип ракет может быть снаряжён ядерной боевой частью, уточнили в Минобороны РФ.