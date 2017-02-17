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Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар по ИГИЛ возле Ракки

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Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар по ИГИЛ возле Ракки | Русская весна

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, совершив перелет над Ираном и Ираком, нанесли удар по объектам боевиков «ИГИЛ» в районе Ракки, заявили в Минобороны.

Были уничтожены базовые лагеря и центры подготовки террористов, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ*.

Отмечается, что удар был нанесен крылатыми ракетами Х-101. Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.

Прикрытие бомбардировщиков вели истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Впервые ракеты Х-101 во время операции в Сирии применили в ноябре 2015 года. Ту-95МС способен нести восемь таких ракет.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487341805

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