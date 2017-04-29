Российские силы ПВО отреагировали на пуск северокорейской ракеты

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) РФ на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за нового испытания КНДР баллистической ракеты.

«Очередной пуск баллистической ракеты КНДР увеличивает опасность военного конфликта в регионе», — цитирует «Росбалт» заявление главы оборонного комитета Совета Федерации Виктора Озерова.

По словам сенатора, Россия полностью контролирует свое воздушное пространство и отдает себе отчет в том, что не являются целью для ракетных запусков КНДР. Но «техника есть техника», а потому военные делают все зависящее от них, чтобы в случае неординарной ситуации ракеты случайно не попали на территорию страны, отметил он.

Как сообщало ранее EADaily, запуск для Пхеньяна оказался неудачным — ракета взорвалась.