Проишествия 

Российские силы ПВО отреагировали на пуск северокорейской ракеты

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Фото: tsargrad.tv

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) РФ на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за нового испытания КНДР баллистической ракеты.

«Очередной пуск баллистической ракеты КНДР увеличивает опасность военного конфликта в регионе», — цитирует «Росбалт» заявление главы оборонного комитета Совета Федерации Виктора Озерова.

По словам сенатора, Россия полностью контролирует свое воздушное пространство и отдает себе отчет в том, что не являются целью для ракетных запусков КНДР. Но «техника есть техника», а потому военные делают все зависящее от них, чтобы в случае неординарной ситуации ракеты случайно не попали на территорию страны, отметил он.

Как сообщало ранее EADaily, запуск для Пхеньяна оказался неудачным — ракета взорвалась.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/29/rossiyskie-sily-pvo-otreagirovali-na-pusk-severokoreyskoy-rakety

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