Россия 

Российские самолеты доставили 21 тонну продуктов от ООН в Дейр-эз-Зор

1 Комментарий
Российские самолеты доставили 21 тонну продуктов от ООН в Дейр-эз-Зор | Русская весна

Российские самолеты с помощью парашютных платформ доставили в сирийский Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов от ООН, сообщил в четверг российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН», — говорится в сообщении.

Кроме того, Центр по примирению за сутки провел семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Эс-Сувейда. В городе Алеппо в районах Асилия, Аль-Цахур-3 и Аль-Джандуль, в школах в районах Аль Сукари, Ашрафия и Аль Фордос жителям были переданы 3 тысячи порций горячей еды и 1,2 тонны хлеба. Жители населенного пункта Аль-Суала провинции Эс-Сувейда получили 350 продуктовых наборов.

«За сутки гуманитарную помощь получили 3350 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 2,8 тонны», — отмечается в сообщении.

Читайте также: Российские ПВО были развёрнуты под Дамаском для защиты авиабазы Думейр от атак США

По материалам: http://rusvesna.su/news/1492062362

Другие новости:

9inud2_1489421283

МИД Украины назвал провокацией участие в «Евровидении» российской певицы Юлии Самойловой

0
pygexf_1457996403

Украинский министр оконфузился на встрече глав МИД «нормандской четверки» в Париже (ВИДЕО)

0
4brssk_1466412483

Евро-2016: День «У» для сборной России (ФОТО)

0

One thought on “Российские самолеты доставили 21 тонну продуктов от ООН в Дейр-эз-Зор

  • 13.04.2017 at 10:47
    Permalink

    Новый проект и рабочая схема по заработку в интернете.
    Вы получаете полностью настроенный личный кабинет
    и начинаете зарабатывать живые деньги,
    без настроек и денежных вложений.
    Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
    Подробности на http://affiliatelink.info/7ccj5

    Reply

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *