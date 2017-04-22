Российские пранкеры заставили Скрипку извиниться за слова о гетто для русскоязычных граждан (АУДИО)

Известные российские пранкеры Вован и Лексус заставили украинского певца Олега Скрипку извиниться за ранее сказанные им слова о гетто для русскоязычных граждан.

Стоит отметить, что общаясь с пранкером, представившимся главой МВД Украины Арсеном Аваковым, борец за украинский язык Скрипка весьма неплохо говорил по-русски.

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