Россия 

Российские пранкеры заставили Скрипку извиниться за слова о гетто для русскоязычных граждан (АУДИО)

0 коментариев
Российские пранкеры заставили Скрипку извиниться за слова о гетто для русскоязычных граждан (АУДИО) | Русская весна

Известные российские пранкеры Вован и Лексус заставили украинского певца Олега Скрипку извиниться за ранее сказанные им слова о гетто для русскоязычных граждан.

Стоит отметить, что общаясь с пранкером, представившимся главой МВД Украины Арсеном Аваковым, борец за украинский язык Скрипка весьма неплохо говорил по-русски.

Читайте также: Аваков назвал омерзительными слова Скрипки про гетто для не знающих украинский язык

По материалам: http://rusvesna.su/news/1492870067

Другие новости:

eh288n_1458298083

«Я знал, что Россию ждет судьба Югославии»

0
zejg2i_1466503204

Все санкции против России, в том числе спортивные – следствие ее слабости. Будем сильны – они сами отпадут, но никак не наоборот

0
7fksyo_1454842803

«Социальный геноцид»: экономика Украины в 2015 году

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *