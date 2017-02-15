Российские пранкеры разыграли сенатора Маккейна

Пранкеры из России Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили, что разыграли американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэм и лидера большинства республиканцев в Конгрессе Митча Макконнелла на тему антироссийских санкций.

«Мы разыграли Маккейна, Линдси Грэм и лидера большинства республиканцев в Конгрессе Митча Макконнелла на тему антироссийских санкций, но подробности пока сообщить не можем», — сообщил РИА Новости Владимир Кузнецов.

Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли члена конгресса США Максин Уотерс. Они позвонили ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана обсудить санкции против России.

Уотерс заверила, что США не допустят ослабления санкционного режима — напротив, его планируют ужесточить. Пранкеры заявили Уотерс, что Россия атаковала серверы в Лимпопо и сделала президентом «свою марионетку Айболита», а заодно отправила войска в Габон, чтобы поддержать режим президента Бонго Ондимбы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя розыгрыш Уотерс, в шутку заметил, что Москва высоко ценит тот факт, что до сих пор никому не пришло в голову обвинять Кремль во вмешательстве во внутреннюю политику Лимпопо, «это уже свидетельствует о некотором просветлении».

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Ранее Уотерс, выступая на пресс-конференции, заявила, что президент США Дональд Трамп «сам провоцирует свой импичмент» и что он готов «броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею».