Российские писатели просят Путина помиловать украинского террориста Сенцова

Более 60 членов Всемирной организации писателей (Русский ПЕН-центр) подписались под письмом президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму.

Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Киев должен отказаться от каких-либо враждебных действий против РФ, тогда можно говорить и об амнистии осужденных в РФ, в том числе, осужденного за организацию терактов в Крыму Сенцова и гражданина Украины Романа Сущенко, задержанного в России по обвинению в шпионаже.

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В ходе большой пресс-конференции в ответ на вопрос об освобождении Сенцова и Сущенко президент сказал, что режиссеры и журналисты должны заниматься одни — журналистикой, а другие — производством спектаклей и фильмов.

«Мы просим Вас, господин Президент, применить к Олегу Сенцову норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны, просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова», — говорится на странице Русского ПЕН-центра в Facebook.

Письмо подписал 61 член организации, среди которых — Александр Архангельский, Вероника Долина, Денис Драгунский, Тимур Кибиров, Майя Кучерская, Александр Кушнер и другие писатели, поэты и журналисты.

Обращение к президенту с просьбой помиловать Сенцова также направили российские писатели — участники Конгресса интеллигенции.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.