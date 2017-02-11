Российские депутаты привезли подарки детям Алеппо

Депутаты Госдумы России посетили школу на востоке сирийского Алеппо и подарили подарки детям.

«Посетили школу, передали подарки детям. Школа разрушена. Во время оккупации террористами в Алеппо в течение пяти лет там была база, центр управления, госпиталь, склады с оружием», — рассказал «Русской Весне» депутат Дмитрий Саблин.

По его словам, детей не пускали к школе, которая была штабом террористов, и им приходилось идти в мечеть, чтобы что-то получить или узнать.

«Мы передали 500, на каждого ребенка, ученических наборов: тетради, книги, пеналы, ручки, карандаши школьные», — добавил он.

За минувшие сутки почти 4 тысячи сирийцев получили свыше 5 тонн российской гумпомощи. В частности, 400 продуктовых наборов передано жителям населенного пункта Эль-Млеха провинции Дамаск.

Кроме того, самолеты ВКС России десантировали в район города Дейр-эз-Зор 20,6 тонн гуманитарных грузов с продуктами питания, которые были получены сирийскими властями по линии ООН.