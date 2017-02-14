Российские депутаты подвели итоги встречи с президентом Сирии (ФОТО)

В ТАСС прошла пресс-конференция депутатов Государственной думы, посетивших Сирию в феврале 2017 года.

О поездке рассказали ее участники: координатор парламентской группы дружбы РФ и Сирии, Первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», сопредседатель движения «Антимайдан» Дмитрий Саблин; председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов; зампред комитета по информационной политике Госдумы Александр Ющенко; академик РАН, директор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена Андрей Каприн; а также профессор, руководитель отдела торакоабдоминальной онкохирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена Андрей Рябов.

Участники конференции рассказали о встрече с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, спикером парламента страны и духовными лидерами государства, а также о проекте новой конституции Сирии, разработанном российскими экспертами.

Дмитрий Саблин сообщил о встрече с бельгийскими депутатами, также находившимися в Сирии. По словам парламентария, когда они увидели все своими глазами и побывали в восточном Алеппо, то сказали, что им стыдно за правительство их страны.

«Потому что любой, кто увидит, что происходит на самом деле, тот поймет, что только Россия непосредственно борется с терроризмом, и только Россия помогает тем, кто нуждается», — пояснил Саблин.

Дмитрий Саблин отметил, что встреча с Асадом, которая для участников российской делегации стала уже четвертой, продолжалась около полутора часов. Встреча была достаточно теплая, искренняя. Обсуждали вопросы развития в направлении российско-сирийской дружбы.

Поездка получилась очень насыщенная, примирительная политика дает не меньшие результаты, чем ведение боевых действий против террористов, заключил Саблин.

В свою очередь депутат Александр Ющенко сообщил:

«На примере взаимодействия с бельгийской организацией можно сказать, что Европа тоже меняется. Национальные европейские парламенты имеют другую точку зрения — Германии, Франции, Бельгии, Испании, Италии. С этими странами надо работать, развивать с ними группу дружбы, вбивая клин в бюрократию ЕС. Европейцы тянутся к нам, тянутся к правде. Им интересно, что там происходит, устали от баек, которые им рассказывают».

Как отмечал в преддверии поездки депутат Сергей Гаврилов, во время встречи членов делегации с Башаром Асадом тот отметил «исключительную роль президента России Владимира Путина в восстановлении мира в Сирии и решении острых социально-гуманитарных и экономических проблем страны». По словам президента САР, если раньше Женева диктовала свои политические условия, теперь основным игроком на международной арене является Россия.

Координатор парламентской группы дружбы РФ и Сирии Дмитрий Саблин ранее сообщал, что за январь 2017 года в Сирии уничтожено от одной до двух тысяч террористов. По словам депутата Госдумы Александра Ющенко, местным жителям «известно о 682 захоронениях боевиков, а это можно умножать на два или на три».

Российская делегация находилась в Сирии с 6 по 9 февраля 2017 года. В ходе визита в арабскую республику депутаты передали подарки в школу, где учатся дети погибших сирийских военнослужащих, а также в детскую больницу в Дамаске. В школу были доставлены толстовки и письма от учеников московской школы № 1238, в детскую больницу — игрушки и подарки.

Саблин сообщал, что передано 500 ученических наборов: тетради, книги, пеналы, ручки, карандаши, на каждого ученика. Саблин добавил, что детям негде было учиться в последние годы, поэтому те, кому сейчас 12–13 лет, не умеют писать.

Делегация также посетила российскую базу «Хмеймим» и пообщалась с руководством Центра по примирению враждующих сторон.

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