Российские бомбардировщики четвертую ночь летают у берегов Аляски, — CNN

Российские бомбардировщики Ту-95 четвертую ночь подряд совершали полеты у побережья Аляски, сообщает телеканал CNN.

Реакции со стороны США на это пока не последовало.

За день до этого телеканал Fox News сообщил, что американские истребители «сопровождали российские бомбардировщики на протяжении 12 минут» у побережья Аляски. Телеканал CNN подчеркивал, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве. На их перехват были подняты два истребителя F-22 и самолет раннего радиолакационного обнаружения Е-3, которые осуществили его в «профессиональной и безопасной манере».

Позднее в министерстве обороны России подтвердили, что два бомбардировщика Ту-95 МС во время воздушного патрулирования в районе Аляски сопровождали истребители F-22 ВВС США.

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