Российская военная полиция может быть размещена в буферных зонах в Сирии

В буферных зонах безопасности в Сирии предусматривается присутствие российской военной полиции, сообщил журналистам глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

Вопрос о границах зон деэскалации и контроле над ними обсуждается на пятом раунде переговоров по Сирии в Астане, который начался во вторник и продлится два дня. Во встрече принимают участие страны-гаранты — Россия, Турция и Иран, а также делегация ООН и наблюдатели — США и Иордания.

«Пока сложно говорить о присутствии российских наблюдателей, представителей российского Министерства обороны, тем не менее, в целом предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности. Но, опять же, этот вопрос до конца еще не согласован», — отметил Лаврентьев.

По словам российского представителя, в случае подписания документа о зонах деэскалации конкретные действия по установлению контроля над ними и размещению сил будут предприняты в течение двух-трех недель.

Он сообщил, что линии соприкосновения и границы второй и третьей зон деэскалации почти определены.

«Есть еще вопрос у нас по Идлибу и есть кое-какие резервации еще по южной зоне. Но, тем не менее, я думаю, что не за горами то время, когда мы сможем выйти на какое-то компромиссное решение по этим вопросам», — добавил глава российской делегации.

Отвечая на вопрос, возможно ли соглашение только по двум центральным зонам, если соглашение по Идлибу и южной зоне так и не будет достигнуто, Лаврентьев сказал, что «любые варианты возможны».

«Есть вариант и по трем зонам, есть вариант по двум центральным зонам, где уже согласовано, есть вариант и включая Идлиб. Но это будет зависеть от ситуации к завтрашнему дню», — добавил он.

Лаврентьев подчеркнул, что от запуска процесса создания зон деэскалации зависит принятие целого ряда сопутствующих документов, которые работают на усиление доверия между противоборствующими сторонами в Сирии.

«Это и положение по обмену заключенными и насильственно удерживаемыми лицами, и положение о разминировании памятников исторического наследия. Они находятся сейчас в проработке», — сказал он.

Четыре раунда переговоров по сирийскому урегулированию прошли в Астане 23–24 января, 15–16 февраля, 14–15 марта и 3–4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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