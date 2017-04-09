Российская красавица одержала победу на турнире ММА Bellator 176 (ФОТО, ВИДЕО)

В Турине завершился турнир по ММА (Mixed Martial Arts — боевые искусства (часто неверно называемые «боями без правил») спортивной организации Bellator 176, в рамках которого россиянка Анастасия Янькова одержала победу над гречанкой Элиной Каллиониду в весовой категории до 59 килограммов.

Это был третий бой 26-летней Яньковой в Bellator.

Последний бой Яньковой с американкой Ветой Артегой в сентябре 2016 года закончился для россиянки победой, но и переломом носа, восстановление заняло несколько месяцев, именно поэтому новый бой она могла провести только в апреле.

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