Российская красавица одержала победу на турнире ММА Bellator 176 (ФОТО, ВИДЕО)
В Турине завершился турнир по ММА (Mixed Martial Arts — боевые искусства (часто неверно называемые «боями без правил») спортивной организации Bellator 176, в рамках которого россиянка Анастасия Янькова одержала победу над гречанкой Элиной Каллиониду в весовой категории до 59 килограммов.
Это был третий бой 26-летней Яньковой в Bellator.
Последний бой Яньковой с американкой Ветой Артегой в сентябре 2016 года закончился для россиянки победой, но и переломом носа, восстановление заняло несколько месяцев, именно поэтому новый бой она могла провести только в апреле.
Читайте также: Американский боксер-гомосексуалист избил обидчика в парикмахерской (ВИДЕО)
По материалам: http://rusvesna.su/news/1491746078
One thought on “Российская красавица одержала победу на турнире ММА Bellator 176 (ФОТО, ВИДЕО)”
Заработок от 6OOO рублей в день.
Вы получаете полностью настроенный личный кабинет
и начинаете зарабатывать живые деньги,
без настроек и денежных вложений.
Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности на http://affiliatelink.info/5i7y0