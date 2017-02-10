Российская армия получит ослепляющий световой меч

Минобороны в ближайшее время получит мобильный лазерный комплекс (МЛК), ослепляющий на расстоянии нескольких десятков километров оптику самолетов, вертолетов, головки самонаведения ракет и бомб.

Также система, разработанная научно-производственным объединением «Астрофизика» (входит в холдинг «Швабе»), может справиться с оптико-электронными системами (ОЭС) танков, бронемашин и даже с прицелами противотанковых ракетных комплексов. МЛК отличается небольшими габаритами и поэтому легко монтируется на боевые машины и бронеавтомобили.

Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в военно-промышленном комплексе, в настоящее время МЛК уже проходит испытания. Принцип работы мобильного лазерного комплекса достаточно прост. Он направляет луч многоканального лазера на обнаруженную оптическую систему и ослепляет ее. В изделии несколько объединенных в один блок лазерных излучателей. Поэтому МЛК может одновременно глушить большое количество целей либо сконцентрировать все лучи лазера на одном объекте.

— В настоящее время комплекс находится в высокой степени готовности, — рассказал один из собеседников издания. — Правда, точные сроки окончания работ и характеристики машины я назвать не могу.

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МЛК — это развитие систем 1К11 «Стилет» и 1К17 «Сжатие». Последняя была разработана и принята на вооружение в начале 1990-х годов. Но из-за высокой стоимости система «Сжатие» не стала массовой серийной машиной.

Лазерный комплекс 1К17 с 15 лазерными излучателями устанавливался на шасси самоходной гаубицы 2С19 «Мста». Оптико-электронные системы противника комплекс «Сжатие» обнаруживал и классифицировал по их бликам. После этого система сама выбирала, сколько лазерных лучей и какой мощности нужно для ослепления противника.

Одна машина 1К17 могла защитить от самолетов, вертолетов и высокоточного оружия несколько танковых или мотострелковых рот. В настоящее время единственный сохранившийся комплекс «Сжатие» находится в экспозиции Военно-технического музея в подмосковном селе Ивановское.

— До недавнего времени считалось, что всего было выпущено два «Сжатия», — рассказывает военный историк Алексей Хлопотов. — Но, по последним данным, таких машин было выпущено более десятка. И часть из них поступила в войска. Единственный недостаток 1К17 — это большие габариты и меньшая подвижность по сравнению с танками и боевыми машинами, которые «Сжатие» должно было прикрывать.

В отличие от своего прародителя МЛК — это более компактное изделие. Благодаря этому комплекс, установленный на шасси танка, БМП или БТР, отличается высокой подвижностью. Поэтому, действуя в боевом порядке мотострелковых или танковых подразделений, мобильный лазерный комплекс сможет непрерывно защищать технику от летательных аппаратов и высокоточного оружия противника.

— Мобильные лазерные комплексы — это современное, перспективное и очень технологичное направление развития систем вооружения, — рассказывает Алексей Хлопотов. — Но лазер — это не летальное оружие.