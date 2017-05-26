РОССИИ РУССКУЮ ВЛАСТЬ!
(отклик на статью В. Бухвалова «ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ СОВЕТСКОГО СОЦИАЛИЗМА» http://www.rospisatel.ru/buhvalov.htm)
«Проблема России не в том, что бедных не могут накормить,
а в том, что богатые никак не нажрутся…».
Михаил Задорнов.
«Жадность, как жажду, утолить невозможно».
Валентин Рычков.
Статья В. Бухвалова, на мой взгляд, — это всего лишь попытка оправдания современной оцерковленной власти, имитирующей заботу о народе.
Подобные околонаучные и противоречивые «исследования», в русле модного синтеза науки с религией, в своём содержании ничего хорошего Русскому Народу не могут принести. Они только ещё больше запутывают многие важные вопросы общественного обустройства.
Понятно, напряжение в обществе в последнее время в очередной раз заметно нарастает из-за очередного разительного социального разделения на «богему» и «быдло». И вот современная полубандитская чиновничья рать в «государстве казнокрадов» вместе с окружением из части прикормленной и пресмыкающейся перед любой властью интеллигенции, продолжая жить своей обособленной от народа жизнью, пытается оправдать своё грехопадение в привилегированное сословие…
Советская власть, советская идеология, советское сознание, и… Православие.
И вот нате вам: «советская модель жизнеустройства была христианской без Христа».
Взгляд ещё одной заблудшей овцы, позабывшей, что и Ленин, и Троцкий, и Сталин – все состояли в одном международном клане ВКП(б), устремленном с начала ХХ века в глобальную «мировую революцию» с упразднением института семьи, с унификацией национальной принадлежности, с кровосмешением гоев с последующим их вырождением с потерей национальной памяти, традиции, культуры. И всё ради захвата и «зачистки русской земли». Все бандитские шайки, как известно, интернациональны. Современная ИГИЛ – тоже. И там, и там процветает внутрипартийная клановая конкуренция в борьбе за власть.
«Мне Маркса жаль; его наследство
Попало в русскую купель,
Где цель оправдывает средства,
А средства обосрали цель …».
Теория без практики мертва, а порочная практика всегда слепа.
Какое вообще имеет отношение к менталитету простодушного и совестливого русского Человека марксизм-ленинизм, навязанный сто лет тому назад? Или – тот же многовековой романовский царизм в духе римского рабовладельческого права? Или – современный блатной олигархизм с ювенальной юстицией? Ведь для Русского Народа традиционен общинный уклад жизни в гармонии с Природой на принципах Народного Самоуправления и Совета Старейшин, с уважением к Человеку Труда и без ростовщичества – своеобразного еврейского рукоделия. Настоящая Советская власть – это не диктатура партократа. Не там ищите, товарищи-господа хреновы, духовные истоки Русского Народа.
Бох…бох… Да сам не будь плох!..
В современной РПЦ, извращённой после «никоновской реформы» 1666 года католическим «павлизмом», немного осталось от Истинного Православия, кроме названия. А все попытки как бы научно высветить историческое развитие марксизма-ленинизма-троцкизма в победоносный сталинизм через способность многострадального русского народа к самопожертвованию – всего лишь спекуляция на его крови, в которой утопили немецкий фашизм. Наверно и на третью Мировую войну русской крови должно бы хватить, да? Определённо кто-то думает, что еврейский фашизм лучше немецкого, а олигархи РФ лучше украинских! Мол, жизнь русского мужика сама по себе ничего не стоит, а без миллионных жертв не выиграли б войну…
Такое впечатление, что гражданская война после 1917 года никогда не прекращалась, но не раз перетекала в формат внутренней «холодной войны». Потому наверно простой народ в стране-победительнице теперь живёт намного хуже, чем в стране, проигравшей вторую Мировую войну.
Оказывается, властвующие глобальные мракобесы и их холуи в Эрефии,
воюющие теперь с коренным народом России –
простодушным русским народом, давно позабыли:
НЕ БУДЕТ РУССКОГО НАРОДА – НЕ БУДЕТ И РОССИИ;
НЕ БУДЕТ РОССИИ – ВСЕМ НАРОДАМ ПРИДЁТ КИРДЫК…
Для тех, кто путает ВЕРУ с религиозным суеверием, а Православие с католическим «павлизмом», хорошо бы ознакомиться хотя бы с мнением Церкви Старообрядцев или Церкви Сергия Радонежского по вопросу происхождения русской духовности.
Однозначно, Истоки нравственности многострадального Русского Народа с его обострённым чувством справедливости зарыты гораздо глубже, чем обычно представляется скороспелым исследователям бухановым, как бы научно ограничивающим Летопись Руси всего одной тысячей лет.
Максим Горький:
«Основная задача всех церквей была одна и та же: внушать бедным холопам, что для них — нет счастья на Земле, оно уготовано для них на небесах, и что каторжный труд на чужого дядю – дело богоугодное».
Вот, окажись сам Христос в советское время на Красной площади, то наверняка загремел бы в тюрьму за тунеядство, как бомж…
А появись Он в наше время блатного олигархического капитализма на том же самом месте, то, скорее всего, вместе с писателем Максимом Горьким оказался бы в тюрьме по статье 282…
Сталин… Сталин…
Веками на Русским Народом издевались: то барин, то сталин; то генсеки, то калеки… И вот, спустя сто лет, опять впереди маячат и очередной заслуженный русский бунт, и очередная гражданская война с разделением на красных и белых (не исключено разделение на белых и чёрных, и другие варианты…), а следом – третья Мировая. Ну и как тут не обеспокоиться да вновь не заблудиться в поисках нового СТАЛИНА…
Может, просто поискать его в Грузии?!
А ещё лучше бы – в Израиле.
И будет русским полное счастье!..
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По материалам: http://publizist.ru/blogs/109160/18736/-
One thought on “РОССИИ РУССКУЮ ВЛАСТЬ!”
«России-Русскую Власть!» примитивное еврейское жульничество: «Будьте во всём лидерами» — Катехизис еврея в СССР. На снимках одни вонючие евреи. Нееврейской власти не бывает. Правители и те липовые, клоуны. Тебе нужно кем-то управлять? – не заставишь. Рассеянным населением манипулировать невозможно. Красивые города они же помойные ямы построены с еврейской подачи. Чтобы спокойно жить 5-м необходимо примерно 30 кв. км. Промышленность и сельское хозяйство убивает всё живое. Активисты строительства криптоевреи с оружием. Народы временные еврейские псевдонимы. Языки еврейские. История ложь. Размножились и распространились, скрывая происхождение, придурки. Хочешь жить, убивай евреев. Всё дело в присутствии и скрытой численности дегенератов.