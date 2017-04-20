России нужно 2-3 часа для вторжения на Украину, — Турчинов (ВИДЕО)

Российские подразделения, размещенные вблизи государственной границы Украины, способны в течение 2–3 часов вторгнуться на ее территорию.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим государствам Центральной и Восточной Европы», — заявил он.

Турчинов отметил, что вдоль границы Украины уже развернута вооруженная группировка российских сил, которая насчитывает до 50 тысяч военных без учета войск Республик.

Кроме этого, по его словам, российское военное командование держит в постоянной боевой готовности войска в Крыму.

Он добавил, что на полуострове размещено наступательное вооружение, в том числе ракеты, которые могут нести ядерные боевые части.

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