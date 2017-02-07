Россия 

России нужен Председатель! Какой? Другой!

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Так отвечают многие. А всё-таки. Я, например, хочу, чтобы Председатель был с развитым чувством ответственности. Лучше, конечно, с обострённым чувством, но тогда его быстро зарежут. Хочу, чтобы был справедливым. Хотя бы сам. А если в стране начнёт восстанавливать справедливость, то его быстро зарежут. Пускай поживёт, хоть недолго. Хочу, чтобы умел вести хозяйство – чувствовать экономику. Тут, конечно, придётся поставить под план «олигархов», что опасно – зарежут, но иначе нельзя. Хочу, чтоб тюрьму применял, только за насилие над человеческой личностью. Для остального штраф. Правда, за штраф могут и зарезать…

Каждый может добавить что-своё, наболевшее. Вместе у нас может получиться портрет вполне даже приличного  Председателя. Председатели были разные. И Сталин, и Хрущёв, и Косыгин. Но такой некрофильной по отношению к народу, власти у нас вроде бы не было.

 Президента с братвой ликвидировать, как ненужное и неэффективное звено. Страной должно управлять Правительство под управлением Председателя.  

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109575/17085/-

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