России нужен Председатель! Какой? Другой!

Так отвечают многие. А всё-таки. Я, например, хочу, чтобы Председатель был с развитым чувством ответственности. Лучше, конечно, с обострённым чувством, но тогда его быстро зарежут. Хочу, чтобы был справедливым. Хотя бы сам. А если в стране начнёт восстанавливать справедливость, то его быстро зарежут. Пускай поживёт, хоть недолго. Хочу, чтобы умел вести хозяйство – чувствовать экономику. Тут, конечно, придётся поставить под план «олигархов», что опасно – зарежут, но иначе нельзя. Хочу, чтоб тюрьму применял, только за насилие над человеческой личностью. Для остального штраф. Правда, за штраф могут и зарезать…

Каждый может добавить что-своё, наболевшее. Вместе у нас может получиться портрет вполне даже приличного Председателя. Председатели были разные. И Сталин, и Хрущёв, и Косыгин. Но такой некрофильной по отношению к народу, власти у нас вроде бы не было.

Президента с братвой ликвидировать, как ненужное и неэффективное звено. Страной должно управлять Правительство под управлением Председателя.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109575/17085/-