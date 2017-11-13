Роскомнадзор против биоидентификации детей. И не просто так

Я думаю, уже многие слышали о предложении некоторых производителей внедрить голосовую аутентификацию. По данному поводу на днях в ходе конференции «Защита персональных данных» высказался глава Роскомнадзора Александр Жаров. И озвучил он, как мне кажется, достаточно важную мысль. В первую очередь, если уж и говорить о голосовой аутентификации, то необходимо, чтобы пользователи соглашались на это. Во-вторых, как уверен Жаров, нельзя допустить биометрической идентификации детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста.

Вообще, этот вопрос является достаточно важным, как мне кажется. Как раз сегодня наткнулся на достаточно интересную беседу корреспондента российского издания Федеральное агентство новостей и директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова. Темой разговора как раз были персональные данные и их защита.

По мнению Родионова, многие сейчас просто не придают значения тому, что их персональные данные могут попасть в чьи-то руки. Эксперт отметил, что в наше время государству приходится усиливать контроль над гражданами. Родионов вспомнил, как раньше люди жили вообще без документов и границ. То есть, любой мог убить человека, а потом без проблем скрыться в другой стране. Сейчас такое практически невозможно. Для этого как раз и нужен сбор данных. Однако далеко не всегда этим занимают добропорядочные люди. И совсем непонятно, какие цели они преследуют.

Затронул Дмитрий Родионов достаточно животрепещущую тему. А именно вопрос приоритета личной свободы и общественной безопасности. По мнению специалиста, его до сих пор используют противники действующих властей во многих государствах. Родионов также обратил внимание, что, когда сбором данных занимается своё государство – это одно. Совсем другая история, если это делает другая страна. Сразу же возникает вопрос, зачем?

Дмитрий Родионов напомнил о том же, о чём на конференции говорил глава Роскомнадзора Александр Жаров. А именно о том, что производители начинают уже водить аудиоидентификацию, идентификацию лиц и отпечатков пальцев. Родионов обратил внимание на тот факт, что большинство из этих компаний располагаются именно в Соединённых Штатах, либо в странах, которые с удовольствием «прогибаются» под США. А в России, как отмечает эксперт, продукция этих компаний достаточно популярна.

Что касается вопроса защиты россиян, то, по словам Дмитрия Родионова, в первую очередь необходимо задуматься о детях. Я согласен с экспертом. Взрослый человек, в принципе, в состоянии позаботиться о себе самостоятельно, а вот дети нуждаются в помощи. Родионов напомнил, что детям запрещено продавать алкоголь и сигареты и это же не является ущемлением их прав. Так почему же защита от сбора персональных данных другим государством может нарушить чьи-то права? По всей видимости, вопрос риторический.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/21305/-