Роналду отверг обвинения журнала Spiegel в изнасиловании
Футболист Криштиану Роналду отверг обвинения, содержащиеся в публикации немецкого журнала Der Spiegel о том, что он якобы в 2010 году откупился от обвинений в изнасиловании. Заявление Роналду опубликовано на официальном сайте его агента Жорже Мендеша.
Спортсмен назвал эту информацию «частью журналистской фантастики». Он указал на то, что предполагаемая жертва отказывается назвать себя и подтвердить факт произошедшего. Также Роналду отметил, что в обмене информацией по этому делу участвуют адвокаты, которые не имеют к нему отношения, а упоминаемое в публикации письмо, которое якобы было послано потерпевшей, он не получал.
Футболист назвал статью в Der Spiegel лживой и пообещал, что будет «выступать против этого СМИ всеми средствами, имеющимися в его распоряжении».
Издание утверждало, что инцидент произошел в Лас-Вегасе 13 июня 2009 года. Португалец с семьей находился в США на отдыхе. В изнасиловании Роналду обвинила 20-летняя американка. По сведения журнала, 12 января 2010 года адвокат форварда якобы заплатил девушке 375 тысяч долларов в обмен на то, что она не станет предъявлять его клиенту обвинений.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/15/ronaldu-otverg-obvineniya-zhurnala-spiegel-v-iznasilovanii
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