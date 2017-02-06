Украина 

Роман Носиков о бешеном украинском хуторе, индустриальной цивилизации и не только

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Журналист Роман Носиков в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Скорее всего, насколько я понял, выбран вот этот сценарий. С точки зрения обычного нормального русского человека – чрезмерная ужасная жестокость. Вот как местное население заслужило подобную участь. А с другой стороны, чем они (украинское местное население – ред.) заслужили, отвечая за фокусы Порошенко», — сказал Роман Носиков

«Выбрали создание огромной разности потенциалов. То есть по одну сторону индустриальная цивилизация, а по другую сторону бешеный хутор. Украинцы хотели построить между нами стену, вот она образовывается сама», — подчеркнул он.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: Гражданская война на Украине; программа На самом деле; Роман Носиков; Украина

По материалам: http://news-front.info/2017/02/06/roman-nosikov-o-beshenom-ukrainskom-xutore-industrialnoj-civilizacii-i-ne-tolko/

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