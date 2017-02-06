Роман Носиков о бешеном украинском хуторе, индустриальной цивилизации и не только

Журналист Роман Носиков в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Скорее всего, насколько я понял, выбран вот этот сценарий. С точки зрения обычного нормального русского человека – чрезмерная ужасная жестокость. Вот как местное население заслужило подобную участь. А с другой стороны, чем они (украинское местное население – ред.) заслужили, отвечая за фокусы Порошенко», — сказал Роман Носиков

«Выбрали создание огромной разности потенциалов. То есть по одну сторону индустриальная цивилизация, а по другую сторону бешеный хутор. Украинцы хотели построить между нами стену, вот она образовывается сама», — подчеркнул он.