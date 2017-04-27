Рогозин рассказал, зачем сокращают отряд российских космонавтов

Сокращение отряда российских космонавтов связано с омоложением кадров и плановым обновлением, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Средний возраст в отряде космонавтов — 53 года. Это слишком серьезный возраст у космонавтов. В этом году Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов, поэтому идет плановое обновление», — сказал Рогозин.

«Это также будет связано с перспективами пилотируемой космонавтики после 2024 года. Должно быть что-то другое, очевидно совершенно, потому что Международная космическая станция будет работать до 2024 года», — отметил вице-премьер.

Он также добавил, что не понимает, почему новости о сокращении отряда вызвали такую настороженную реакцию.

Ранее стало известно о том, что отряд космонавтов покинул рекордсмен мира по продолжительности полетов Геннадий Падалка, которому в этом году исполняется 59 лет. Кроме того, межведомственная комиссия Роскосмоса по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей одобрила увольнение Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина.

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