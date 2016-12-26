Проишествия 

Родственники погибших в авиакатастрофе начали прибывать в Сочи

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В Сочи специальным рейсом из Москвы прибыли первые родственники погибших в результате авиакатастрофы Ту-154

Сради встречающих их в аэропорту были психологи МЧС, а так же и представители местной власти. Прибывщих доставили в санаторий Минобороны.

Трагедия произошла утром в воскресенье 25 декабря. Летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров. Позднее в ведомстве сообщили, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По уточнённым данным, на борту самолёта находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/25/rodstvenniki-pogibshih-v-aviakatastrofe-nachali-pribyvat-v-sochi

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