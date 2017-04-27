Родня «Адмирала Кузнецова»: на что способен новый китайский авианосец (ФОТО)

Второй авианосец военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) был торжественно спущен на воду в порту Далянь утром 26 апреля.

Он стал первым кораблем этого класса, построенным китайскими специалистами с нуля, своими силами и всего за четыре года.

Авианосцу еще предстоит достройка на плаву, ходовые испытания и государственная приемка. Как сообщает информагентство Синьхуа, в боевой состав флота он войдет к 2020 году.

На сегодняшний день у нового корабля нет официального имени, известны лишь тип — 001А и проектное название — «Шаньдун». Под секретом и многие тактико-технические характеристики.

Однако военные эксперты отмечают, что 001А станет первым по-настоящему боевым авианесущим кораблем ВМС КНР.

Его предшественник «Ляонин» использовался в основном для обучения летчиков палубной авиации и для экспериментов по созданию полноценной авианосной ударной группы (АУГ).

Более современный тип — 001А — в полной мере воспользуется этими наработками и усилит позиции Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В то же время этот корабль — лишь промежуточный. В планах КНР — создание нового типа авианосца, который по своим возможностям не уступит американским одноклассникам.

Братья «Кузнецова»

Оба китайских авианосца — ближайшие родственники российского тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) «Адмирал Кузнецов».

«Ляонин» представляет собой модернизированный советский ТАКР «Варяг» того же проекта, выкупленный у Украины в апреле 1998 года. Первоначально его планировали перестроить под огромное плавучее казино, однако в 2005 году командование ВМС НОАК приняло решение дать боевому кораблю вторую жизнь. В состав флота «Ляонин» был официально принят 25 сентября 2011 года.

«По своей архитектуре авианосец типа 001А практически идентичен и „Ляонину“, и, соответственно, „Адмиралу Кузнецову“, — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

— Несколько изменилась конструкция надстройки и полетных палуб, но это не говорит ни о чем конкретном. Зато новый корабль значительно превосходит „Ляонин“ по уровню своего электронного оборудования. На „Шаньдуне“ установлена новая радиолокационная станция, системы связи, управления. Вся начинка — китайского производства и самая современная».

Одним из главных отличий китайских авианосцев от «Адмирала Кузнецова» является отсутствие противокорабельного вооружения — российский ТАКР имеет в своей носовой части пусковые установки крылатых ракет П-700 «Гранит».

По сравнению с оригинальным советским проектом корабли ВМС НОАК имеют более слабую систему корабельной ПВО, которая, по сути, ограничена зенитно-ракетными и артиллерийскими комплексами малой дальности.

Специалисты, впрочем, не считают это серьезным недостатком. Отказ от громоздких систем вооружений позволил освободить место под дополнительное топливо и боеприпасы для палубной авиации. На борту «Шаньдуна» смогут базироваться до 36 тяжелых истребителей J-15 — китайской версии российских Су-33.

«Сейчас строится еще один авианосец схожего проекта, его спустят на воду к 2021 году, — рассказал Василий Кашин.

— Все три корабля будут предназначены для действий внутри так называемых первой и второй цепей островов, то есть в акватории морей, прилегающих к территориальным водам Китая. По сути, авианосцы будут играть оборонительную роль в тесном взаимодействии с береговой авиацией, войсками береговой обороны и так далее.

Кроме того, этим кораблям вполне по силам регулярно демонстрировать флаг в западной части Тихого океана. Сопровождать авианосцы в дальних походах будут, в частности, эсминцы с крылатыми ракетами проекта 052Д и фрегаты типа 054А с противолодочным вооружением. Китай создал достаточно серьезные АУГ, выстроенные по американскому образцу».

Паровая катапульта

Основным отличием третьего авианосца КНР, который в настоящий момент строится на верфях в Шанхае, станет наличие паровой катапульты. На «Кузнецове», «Ляонине» и первенце типа 001А для взлета авиации используется трамплин, который «подбрасывает» самолет после короткого разгона.

При этом истребитель, двигаясь по палубе, набирает скорость исключительно за счет тяги своих двигателей.

Данный метод имеет ряд недостатков. В частности, самолет перед взлетом стараются максимально облегчить, чтобы он не рухнул в воду.

Поэтому истребители с «трамплинных» авианосцев часто летают на боевые задания недозаправленными и с неполной боевой нагрузкой. Катапульта же придает летательному аппарату дополнительное ускорение.

Кроме того, это устройство позволяет включать в корабельное авиакрыло более тяжелые самолеты. К примеру, американский палубный разведчик E-2 °C Hawkeye с турбовинтовыми двигателями без парового «пинка» физически не смог бы достаточно разогнаться, чтобы взлететь с корабля.

«На третьем авианосце китайские военные как следует обкатают катапульты и ряд других перспективных технологий, после чего приступят к строительству принципиально нового корабля, — пояснил Василий Кашин.

— Известно об этом проекте не много, но уже очевидно, что он будет атомным и гораздо более крупным, чем „Ляонин“ и „Шаньдун“.

Он сможет нести больше истребителей и самолетов поддержки и значительно дольше находиться в плавании. Именно эти корабли будут использоваться военным и политическим руководством КНР для проецирования силы и боевого применения в любой точке Мирового океана. Технические возможности для создания надводных кораблей такого уровня у Китая есть».

Прикрыть побережье

КНР удается поддерживать высокие темпы военного строительства благодаря постоянному увеличению оборонного бюджета — и так второго в мире по величине.

В начале марта официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин сообщила, что в 2017 году бюджет НОАК увеличится на 7% по сравнению с прошлым годом и составит более 1 триллиона 78 миллиардов юаней (около 156 миллиардов долларов).

Львиная доля средств, направленных на перевооружение, идут на военно-морские силы, в то время как сухопутные войска пользуются наименьшим приоритетом.

Этот подход говорит о том, что угрозу для себя Китай видит со стороны Тихого океана, где уже несколько месяцев продолжается наращивание военно-морского присутствия США.

Если со строительством флота, способного противостоять американским АУГ, дела у Поднебесной идут более-менее успешно, то с дальнобойными системами противовоздушной обороны, которые прикроют побережье в случае гипотетического конфликта, ситуация пока сложная.

Эту проблему КНР намеревается решить в ближайшее время — за счет российских зенитно-ракетных систем.

Во вторник, 26 апреля, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России сообщила о начале поставок Китаю ЗРС С-400. Напомним, контракт на покупку двух полковых комплектов был заключен в апреле 2015 года, после нескольких лет напряженных переговоров и согласований.

Таким образом, Китай стал первой страной, помимо России, на вооружении которой стоят зенитно-ракетные комплексы этого типа.

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