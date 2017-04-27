Робот София призналась, что хочет захватить мир (ВИДЕО)
Робот София побывала в эфире популярного американского шоу Джимми Фэллона и призналась, что ее мечтой является захват власти на Земле. Видео с признанием робота было обнародовано на YouTube-канале телевизионного проекта.
В ролике показано, что София может не только хорошо выражать свои эмоции при помощи искусственных мышц, но также — поддерживать разговор с собеседником.
Она вначале выиграла у ведущего шоу в «камень-ножницы-бумагу», после чего заявила, что эта победа является ее первым шагом на пути к господству над миром.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493273937